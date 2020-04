“La FIFA dice di finirla qui – ha detto il presidente del Brescia Massimo Cellino a Radio 24 – e di non ricominciare mentre la Federazione ricorda il Governo che forma un sacco di commissioni. L’azienda del calcio è l’unica che riuscirà a risollevarsi autonomamente senza aiuti. Spadafora? Se un Ministro dello Sport si permette di dire che non rilascia il betting perchè è una questione di principio del Movimento 5 stelle. Allora gli chiederei… come hanno fatto a fare il Governo insieme a Renzi? Dov’è la coerenza? Non puoi dire ai calciatori di tagliarsi gli stipendi e poi farli giocare tre volte a settimana. Se la retrocessione del Brescia serve per salvare il calcio io retrocedo senza problemi e me ne vado in Serie B a testa alta. Se i miei calciatori sono d’accordo nella retrocessione? Guadagnerebbero il 50% in meno per me non sarebbe una tragedia. Vent’anni fa ho inventato in Serie A il paracadute per i conto in rosso… e non ne ho preso uno”.