La Nazione, La Fiorentina potrebbe fare una maxi offerta per Sandro Tonali del Brescia
Secondo La Nazione, la Fiorentina è interessata al giovane centrocampista Sandro Tonali del Brescia, ma sul calciatore c’è già da tanto il Psg. La dirigenza viola potrebbe proporre una grande offerta...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 09:18
Secondo La Nazione, la Fiorentina è interessata al giovane centrocampista Sandro Tonali del Brescia, ma sul calciatore c’è già da tanto il Psg. La dirigenza viola potrebbe proporre una grande offerta al presidente Cellino per ricevere un sì da favola dal giocatore.