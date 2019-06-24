La Roma rilancia per Veretout. Possibile inserimento di Pellegrini nella trattativa
Secondo Sportitalia la Roma è pronta a rilanciare per sconfiggere la concorrenza milanista per il centrocampista Jordan Veretout. Il francese infatti sembra l’obiettivo primario per la squadra capitol...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 09:06
Secondo Sportitalia la Roma è pronta a rilanciare per sconfiggere la concorrenza milanista per il centrocampista Jordan Veretout. Il francese infatti sembra l’obiettivo primario per la squadra capitolina. Oltre ad aumentare l’offerta dell’ingaggio del calciatore, la Roma proverà a convincere la Fiorentina inserendo nella trattativa il giovane difensore del vivaio giallorosso rientrante dal prestito di Cagliari, Luca Pellegrini.
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