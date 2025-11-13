Comuzzo: “Esordio con l’U21? Voglio dare il massimo e sfruttare la mia esperienza internazionale”

Più volte convocato in Under 21, così come anche in Nazionale maggiore nel ciclo Spalletti, Pietro Comuzzo domani contro la Polonia avrà l’occasione di esordire finalmente dal 1’ con gli azzurrini, come annunciato dal CT Baldini.

Le sue dichiarazioni: “Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre. Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo”.

Aggiunge: “Sono contentissimo e onorato di poter giocare con questa maglia e allenarmi con questo gruppo. Queste persone mi trasmettono entusiasmo, voglia di entrare in campo per onorare la maglia. Non vedo l’ora. La cosa che ho trovato qui è l’unione, la voglia di migliorare, anche di scherzare ma di lavorare forte in campo”.

Conclude con un commento sui suoi allenatori: “Da quando ho iniziato a giocare, ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa e mi ha fatto migliorare, se sono arrivato qui è anche merito loro. Trovare qui Baldini è un valore aggiunto, un qualcosa da cui prendere ispirazione per cercare di migliorare il più possibile. È qualcosa che vogliamo fare tutti, a livello individuale e di gruppo”.