Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei
L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il terzino sinistro Aleksa Terzic sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei. La Serbia sfiderà la R...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 19:42
L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il terzino sinistro Aleksa Terzic sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei. La Serbia sfiderà la Russia il 6 settembre e il 10 la Lettonia.
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