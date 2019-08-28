Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il terzino sinistro Aleksa Terzic sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei. La Serbia sfiderà la R...

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il terzino sinistro Aleksa Terzic sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei. La Serbia sfiderà la Russia il 6 settembre e il 10 la Lettonia.

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