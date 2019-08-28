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Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il terzino sinistro Aleksa Terzic sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei. La Serbia sfiderà la R...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 19:42
Vlahovic e Terzic della Fiorentina sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per gli Europei -
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L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e il terzino sinistro Aleksa Terzic sono stati convocati dalla Nazionale Serbia Under 21 per le gare di qualificazione agli Europei. La Serbia sfiderà la Russia il 6 settembre e il 10 la Lettonia.

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