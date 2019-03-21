Under 21 italiana, per l'Europeo estivo i possibili convocati sarebbero: Chiesa, Zaniolo, Mancini...
Roberto Mancini, il tecnico della Nazionale italiana, ha dato la possibilità a Luigi di Biagio per l'Europeo Under 21 di convocare quest'estate dei giocatori che erano già nel mirino dell'Italia. Tra...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 12:55
Roberto Mancini, il tecnico della Nazionale italiana, ha dato la possibilità a Luigi di Biagio per l'Europeo Under 21 di convocare quest'estate dei giocatori che erano già nel mirino dell'Italia. Tra i possibili convocati ci sarebbero: Federico Chiesa, Nicolò Barella, Moise Kean, Gianluca Mancini, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.
Fonte: Tuttomercatweb