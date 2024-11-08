Bove e Kayode in pianta stabile nella Nazionale Under 21. Giocheranno contro Francia e Ucraina

Conquistata a ottobre la qualificazione alla fase finale dell'Europeo in Slovacchia, e in attesa (il 3 dicembre) di conoscere le avversarie nel girone, la Nazionale Under 21 inizia la sua marcia di av...

Conquistata a ottobre la qualificazione alla fase finale dell'Europeo in Slovacchia, e in attesa (il 3 dicembre) di conoscere le avversarie nel girone, la Nazionale Under 21 inizia la sua marcia di avvicinamento a Euro 2025 con due test amichevoli in Italia: venerdì 15 allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli (ore 16.15, diretta RaiSport) e martedì 19 allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia (ore 18.15, diretta Rai 2), gli Azzurrini affronteranno rispettivamente Francia e Ucraina, avversarie che - come l'Italia - hanno già staccato il biglietto per la fase finale. Per questo doppio impegno, Carmine Nunziata ha convocato 26 calciatori, che si raduneranno nella mattinata di lunedì 11 presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia e, nel pomeriggio, inizieranno a preparare il doppio impegno.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina).

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari).

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo). Lo riporta TMW.

KOUAME' DELUDE ANCORA: LE STATISTICHE

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