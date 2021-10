Italiano: “Presto per parlare di obiettivo Europa. Reagito dopo la sconfitta contro la Lazio”

Felice del 3-0 casalingo Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il tris allo Spezia all’Artemio Franchi.

“Abbiamo reagito alla sconfitta di mercoledì, ci tenevamo a ripartire. I ragazzi sono stati bravi con l’approccio giusto, è stata una vittoria meritata e sono contento che siamo stati decisivi nella rifinitura oltre che dei tre gol di Vlahovic. Abbiamo avuto tante opportunità di far male in altre partite sbagliando le ultime scelte, sono contento di quanto visto oggi. I due assist sono arrivati dai subentrati, Dusan che torna a far gol, la partita è stata gestita bene e sono contento. Questa è la reazione che deve avere una squadra reduce da una sconfitta, dobbiamo ancora cercare di migliorare”.

Pensate all’obiettivo Europa?

“In questo momento continuiamo ad avere alti e bassi, parlare di obiettivi è presto. Dobbiamo cercare di crescere e migliorare, adesso la classifica è bella. L’obiettivo di qualsiasi squadra è migliorarsi, poi vedremo. E’ ancora presto parlare di Europa. Mi lascia però ben sperare questo atteggiamento, così possiamo ottenere qualcosa di importante”.

C’è un legame speciale con Vlahovic?

“Il gol per gli attaccanti è benzina per il loro motore, quando crei e non fai gol viene a mancare un po’ di autostima. Quando poi ne fai tre non vedo l’ora di vederlo martedì per preparare la prossima partita. Quando i tre davanti riescono ad incidere così la squadra ne trae giovamento”. Lo riporta TMW

