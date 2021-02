Non ha digerito la sostituzione Sofian Amrabat. Come riporta TMW, il centrocampista della Fiorentina, fatto uscire da Prandelli al 59’ per far posto a Borja Valero con i viola in vantaggio 1-0 sullo Spezia, non ha salutato il tecnico particolarmente alterato ed è andato dritto negli spogliatoi. Va ricordato però, che il centrocampista viola era ammonito, ed è stato sostituito per via del rischio di un doppio giallo che sarebbe costato carissimo alla squadra viola.