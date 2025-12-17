Martinelli verso una maglia da titolare contro il Lausanne. Possibile turno di riposo per De Gea
Novità in porta per domani sera tra Losanna e Fiorentina. Tommaso Martinelli sembra infatti destinato a vincere il ballottaggio con David De Gea che potrebbe dunque avere un turno di riposo, in attesa...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2025 18:02
Novità in porta per domani sera tra Losanna e Fiorentina. Tommaso Martinelli sembra infatti destinato a vincere il ballottaggio con David De Gea che potrebbe dunque avere un turno di riposo, in attesa di tornare tra i pali domenica per Fiorentina-Udinese. Sarebbe dunque la seconda presenza in Conference, oltre che stagionale, per il giovane portiere fiorentino. lo dice TMW