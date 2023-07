Gazzetta: “Niente Falcone, la Fiorentina vira su Audero ma c’è una folta concorrenza. Occhio al Nottingham”

Scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è a caccia di un portiere ma Falcone la Samp, se lo tiene stretto. I viola potrebbero virare sul collega, Audero. Capitolo-portiere: Falcone è stato riscattato e dovrebbe rimanere come titolare, mentre è possibile che venga ceduto proprio Audero. Ha molte richieste in Italia – Fiorentina, Lazio, Inter – ma dall’Inghilterra giunge conferma di un nuovo tentativo da parte del Nottingham Forest, che già lo aveva cercato in gennaio.

