Falcone: "Stasera avremo l'obiettivo di rifarci dalla partita di andata dove abbiamo preso una batosta"
Il numero uno dei salentini ha detto la sua opinione alla vigilia della gara con la Fiorentina di Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
28 febbraio 2025 13:22
Su Calciolecce.it è stato intervistato il portiere leccese Wladimiro Falcone che ha presentato la sfida di stasera contro i viola: "Abbiamo la volontà di fare bene perché stiamo costruendo tanto ed abbiamo il desiderio di crescere. Dall'anno prossimo avremo anche un centro sportivo moderno che ci permetterà di migliorare ancora e di allenarci al top. Ci vogliamo concentrare al meglio per raggiungere traguardi importanti con l'idea di cancellare la partita dell'andata dove abbiamo preso una bella batosta."