Gazzetta, dopo l’addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce

Dopo il contro-riscatto effettuato dalla Sampdoria per tenere nella propria rosa Wladimiro Falcone, il Lecce si guarda intorno ed inizia a puntare alcuni portieri esperti che potrebbero fare al caso della squadra pugliese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista di Pantaleo Corvino, ex DS della Fiorentina, ora al Lecce, sarebbe proprio quello di Pietro Terracciano. Il portiere campano, dopo due stagioni da titolare, potrebbe non trovare più lo stesso spazio a Firenze e dunque non è incedibile per la società viola. L’alternativa a Terracciano è Sepe, attualmente riserva di Ochoa alla Salernitana.