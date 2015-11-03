Notizie Sepe Fiorentina

Gazzetta, dopo l'addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce
20 giugno 2023 09:04
Alla Fiorentina fu grossa lite Sousa-Sepe. Il dissidio si ripropone alla Salernitana, il portiere esplode
03 aprile 2023 14:41
Sepe ricorda: "La tifoseria della Salernitana è stata incredibile quando abbiamo battuto la Fiorentina"
09 dicembre 2022 16:59
Quando Sepe litigò con la Fiorentina: "Pur con altri 3 mesi di contratto ma la mia avventura finisce qui"
20 settembre 2022 11:31
Sepe: "Fiorentina squadra importantissima. Scenderemo in campo per limitarli, vogliamo la salvezza"
24 aprile 2022 12:28
Ag. Sepe:"Non capisco perché non giochi, se non ci puntano toglieremo il disturbo da Napoli"
15 novembre 2016 18:35
Sepe cerca porta. L'agente: "Tra i più bravi in Italia, ma il Napoli è surreale"
02 agosto 2016 16:20
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