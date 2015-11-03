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Notizie Sepe Fiorentina

Gazzetta, dopo l'addio di Falcone, Corvino punta Terracciano per la porta del Lecce

20 giugno 2023 09:04

Alla Fiorentina fu grossa lite Sousa-Sepe. Il dissidio si ripropone alla Salernitana, il portiere esplode

03 aprile 2023 14:41

Sepe ricorda: "La tifoseria della Salernitana è stata incredibile quando abbiamo battuto la Fiorentina"

09 dicembre 2022 16:59

Quando Sepe litigò con la Fiorentina: "Pur con altri 3 mesi di contratto ma la mia avventura finisce qui"

20 settembre 2022 11:31

Sepe: "Fiorentina squadra importantissima. Scenderemo in campo per limitarli, vogliamo la salvezza"

24 aprile 2022 12:28

Ag. Sepe:"Non capisco perché non giochi, se non ci puntano toglieremo il disturbo da Napoli"

15 novembre 2016 18:35

Sepe cerca porta. L'agente: "Tra i più bravi in Italia, ma il Napoli è surreale"

02 agosto 2016 16:20

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