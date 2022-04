Sepe: “Fiorentina squadra importantissima. Scenderemo in campo per limitarli, vogliamo la salvezza”

Luigi Sepe, portiere della Salernitana ed ex viola, è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il pre-partita della sfida tra i granata e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Fiorentina squadra importantissima, ed infatti sono in lotta per l’Europa. Scenderemo in campo per limitarli e sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Abbiamo sempre creduto nella salvezza, sopratutto dopo gli ultimi risultati. Oggi sarà bellissimo giocare all’Arechi”

