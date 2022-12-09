Sepe ricorda: "La tifoseria della Salernitana è stata incredibile quando abbiamo battuto la Fiorentina"

Una delle partite più importanti della Salernitana la scorsa stagione per raggiungere la salvezza è stata quella contro la Fiorentina, ne ha parlato Sepe

Luigi Sepe, ex portiere della Fiorentina, adesso portiere della Salernitana, ha parlato a TMW, queste le sue parole:

"Il pubblico è stato d'aiuto per la salvezza, su questo non c'è dubbio. Mi viene in mente la partita con la Fiorentina, la tifoseria è stata incredibile. Altrettanto con Venezia e Cagliari nel doppio scontro diretto. A Empoli c'erano seimila persone, a Torino con la Juventus c'era una marea di gente per non parlare dell'invasione all'Olimpico. Vorrei che si creasse lo stesso clima anche nel prossimo girone di ritorno, sembra tutto facile e scontato ma in realtà dobbiamo essere bravi a portare a casa quanti più punti possibile".

COMMISSO HA CHIAMATO AMRABAT

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