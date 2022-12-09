Nazione, Commisso ha chiamato Amrabat: presidente orgoglioso del suo gioiello ai Mondiali

Il procuratore cerca di spaventare ma la Fiorentina resta calma

Amrabat in vetrina al Mondiale e già arrivano i primi segnali dal procuratore. Nel frattempo la Fiorentina sembra conservare una serenità prossima al disinteresse per le voci di mercato che avvolgono il giocatore. Quali possibilità ha dunque la Fiorentina per proteggere il rinnovato appeal di Amrabat dalle attenzioni altrui? E quali mosse sta preparando? La prima è stata una telefonata di Commisso, che da New York si è messo in contatto con il calciatore per comunicargli anche l'orgoglio di poter ammirare un rappresentante della Fiorntina in versione top al Mondiale. Un rapporto privilegiato e comunque naturale per il presidente che si innamorò calcisticamnte di lui nel primo Verona-Fiorentina. Commisso si autoregalò il giocatore per 20 milioni. Il senso della telefonata è stato quindi simbolico ma anche pratico. Lo scrive La Nazione.

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