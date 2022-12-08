Amrabat numeri strepitosi al Mondiale: primo per passaggi completati e palloni recuperati

Amrabat sta stupendo tutti con le sue prestazioni

Sofyan Amrabat è uno dei migliori calciatori di questo Mondiale in Qatar, sta stupendo tutti con il suo Marocco, Opta ha messo in evidenza i suoi numeri. È il primo per passaggi completati (143), percentuale di passaggi riusciti (83%), palloni recuperati (33) ed anche palloni intercettati (6).

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