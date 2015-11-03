Notizie Opta Fiorentina

Per Opta le chance di retrocedere della Fiorentina sono scese al 10%. I viola chiuderanno 15esimi
22 marzo 2026 12:24
La Fiorentina è seconda in serie A per XG: 8.5. Milan al primo posto con 9.3. Gol segnati solo 7, viola in debito
25 settembre 2024 10:36
Opta sentenzia: La Fiorentina è la terza forza della Conference, il Brugge è secondo
02 maggio 2024 14:24
Amrabat numeri strepitosi al Mondiale: primo per passaggi completati e palloni recuperati
08 dicembre 2022 22:26
Statistiche, Bonaventura ha segnato nelle ultime 10 stagioni in Serie A
23 gennaio 2021 23:01
Disastro Fiorentina! 8 punti alla nona giornata: mai così male nell'era dei tre punti
29 novembre 2020 21:57
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