Labaro Viola

Notizie Opta Fiorentina

Per Opta le chance di retrocedere della Fiorentina sono scese al 10%. I viola chiuderanno 15esimi

22 marzo 2026 12:24

La Fiorentina è seconda in serie A per XG: 8.5. Milan al primo posto con 9.3. Gol segnati solo 7, viola in debito

25 settembre 2024 10:36

Opta sentenzia: La Fiorentina è la terza forza della Conference, il Brugge è secondo

02 maggio 2024 14:24

Amrabat numeri strepitosi al Mondiale: primo per passaggi completati e palloni recuperati

08 dicembre 2022 22:26

Statistiche, Bonaventura ha segnato nelle ultime 10 stagioni in Serie A

23 gennaio 2021 23:01

Disastro Fiorentina! 8 punti alla nona giornata: mai così male nell'era dei tre punti

29 novembre 2020 21:57

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