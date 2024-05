Opta sentenzia: La Fiorentina è la terza forza della Conference, il Brugge è secondo

Secondo le statistiche di Opta, la squadra di Italiano è la terza favorita per quanto riguarda la vittoria finale con le sue quotazioni decisamente al ribasso, infatti anche la qualificazione alla finale di Atene sarebbe difficile, dato che la squadra viola – prima del doppio confronto con il Club Brugge – ha appena il 42% di chances si qualificarsi all’ultimo atto di Atene (contro, ovviamente, il 58% della squadra belga) e in assoluto ad oggi solo il 18% di vincere il trofeo (contro il 27% dei nerazzurri). La favorita principale è l’Aston Villa con l’80% di passare contro il 20% dell’Olympiacos. Mentre per la finale, le percentuali sono così distribuite: inglesi primi e favoriti assoluti col 47%, Club Brugge al 27%, Fiorentina con il 18% e greci con il 7%.