Per Opta le chance di retrocedere della Fiorentina sono scese al 10%. I viola chiuderanno 15esimi

Il noto sito Opta Analyst ha aggiornato il predictor della classifica di Serie A. Una previsione della classifica della Serie A basata su migliaia di simulazioni fatte dal computer sulla base del valore della rosa, momenti di forma e calendario. Incrociando centinaia di dati. La scorsa settimana Opta dava alla Fiorentina il 21% di possibilità di retrocedere e pronosticava un 16esimo posto davanti a Lecce e Cremonese.

Adesso la situazione è cambiata con le chance di retrocessione della Fiorentina che sono crollate al 10%. Infatti per il sito la squadra di Vanoli chiuderà al 15esimo posto con 39 punti mettendosi dietro anche il Cagliari. A giocarsi la retrocessione saranno soprattutto Cremonese e Lecce che hanno rispettivamente il 37 e il 33% di chance di andare in B. Mentre per i Sardi c’è il 16%. Sarà comunque una salvezza lottata fino alla fine visto che Opta fissa la quota a 36 punti. Ciò vuol dire che secondo queste previsioni i viola si salveranno massimo con 1/2 giornate di anticipo