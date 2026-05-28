De Gea via dalla Fiorentina? Corriere dello Sport rivela: "Provedel potrebbe essere il sostituto"

Provedel è in ripresa dopo l'operazione alla spalla

Roma- Romagnoli, Gila e Provedel. I tre casi scottanti della difesa. Tutti in scadenza nel 2027, tutti in bilico. Ivan è in ripresa dopo l’operazione alla spalla, conta di ripartire più carico che mai. Gattuso ha chiamato anche lui nei giorni scorsi. L’Inter lo tiene in pole da vice Martinez, sarebbe una grande occasione. Il Bologna ci pensa da tempo, potrebbe puntarci da primo. La Fiorentina lo farebbe in caso di addio di De Gea. Lo scrive il Corriere dello Sport.