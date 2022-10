Provedel avverte la Lazio: “Italiano farà di tutto per metterci in difficoltà. Gara impegnativa”

Dopo lo 0-0 in casa dello Sturm Graz, la Lazio si prepara per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il portiere biancoceleste, Ivan Provedel, ha parlsto così la sfida del Franchi: “Sarà impegnativa per entrambe le squadre, non guardiamo il loro momento, la prepareremo al meglio. Hanno un allenatore bravo e che farà di tutto per metterci in difficoltà, noi ci comporteremo alla stessa maniera”.

