Sky Sport riporta: "De Gea può partire, il sostituto potrebbe essere Mandas, ma è difficile prenderlo"

Il portiere greco è un profilo cercato dai viola, ma c'è concorrenza su di lui

La Fiorentina si appresta a vivere un'estate di profonda ristrutturazione, guidata dalla necessità prioritaria di ridurre il monte ingaggi, che nell'ultima stagione ha superato i 60 milioni di euro lordi, posizionando il club al settimo posto in Serie A per costi del personale. In questo contesto di spending review, la situazione più delicata è legata a David De Gea: nonostante il recente rinnovo fino al 2028 e una stagione da protagonista assoluto che lo ha visto indossare anche la fascia da capitano, il suo stipendio da 5,5 milioni di euro lordi all'anno pesa notevolmente sulle casse societarie. Per tale motivo, la dirigenza viola è pronta a valutare eventuali offerte per lo spagnolo, con l'obiettivo di sostituirlo con un profilo più giovane e finanziariamente sostenibile. Il primo nome finito sul taccuino della Fiorentina è quello di Christos Mandas, portiere classe 2001 di proprietà della Lazio ed ex Bournemouth, individuato come il perfetto identikit per avviare il nuovo corso low cost tra i pali. Mandas piace anche al Bournemouth dove ha fatto 6 mesi di prestito con gli inglesi sempre alla finestra, ma potrebbe restare anche alla Lazio se Provedel andasse all'Inter. Lo scrive Sky Sport