Il Corriere dello Sport riporta: "Provedel potrebbe lasciare la Lazio, su di lui Fiorentina, Inter e Bologna"

Il portiere laziale potrebbe cambiare maglia in estate

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla complessa situazione portieri in casa Lazio, dove le manovre di mercato rischiano di scatenare un vero e proprio effetto domino. Ivan Provedel è attualmente in ripresa dopo l'operazione alla spalla ed è pronto a ripartire carico, avendo ricevuto nei giorni scorsi anche la chiamata di Gennaro Gattuso. Il suo futuro, tuttavia, è fortemente conteso: l'Inter lo tiene in pole position come vice di Josep Martínez (un'occasione d'oro per il portiere), il Bologna ci pensa da tempo per affidargli una maglia da titolare, mentre la Fiorentina potrebbe piombare su di lui qualora David de Gea dovesse salutare i viola.

Il destino di Provedel è però strettamente intrecciato a quello di Christos Mandas. Un club inglese (di cui non viene specificato il nome) sta riflettendo se acquistare comunque il greco offrendo qualche milione in meno rispetto alle richieste iniziali. Se l'affare dovesse sfumare e Mandas tornasse a Formello, la Lazio si ritroverebbe con tre portieri in rosa insieme al giovane Davide Motta. Decisamente troppi. Per questo il piano strategico della società biancoceleste è chiaro: l'idea è quella di trattenere solo uno tra Provedel e Mandas, promuovendo contestualmente Motta nel ruolo di secondo per farlo crescere alle spalle del titolare.