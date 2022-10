La Nazione scrive: “Prima di prendere Gollini la Fiorentina stava trattando Provedel, poi la scelta”

Al momento San Pietro è di nuovo il numero uno titolare con Gollini costretto a rincorrere per riagganciare un posto (definitivo) in squadra. Il nuovo contratto alla vigilia della Lazio, dunque, quasi un gioco del destino, visto che contro la Lazio, la Fiorentina ha vissuto una lunga estate fatta di schermaglie di calciomercato dei portieri. Due i nomi: il braccio di ferro per arrivare al talento Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta ma finito per rimanere alla Cremonese per un grave infortunio. Quindi Provedel, oggi titolare della squadra di Sarri, che stava per muoversi da Spezia proprio per raggiungere il suo ex allenatore, Italiano. Operazione, questa, finita in una bolla di sapone dopo che i dirigenti viola hanno deciso di puntare nella direzione di Gollini. Lo scrive La Nazione

