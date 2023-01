Provedel applaude: “Contro questa Fiorentina il punto ci va bene, partita di oggi difficilissima”

Ivan Provedel, portiere della Lazio, parla così a Sky Sport dopo l’1-1 di stasera contro la Fiorentina: “Penso solo a fare bene ogni giorno e poi a riportarlo in campo, non sempre ci riesco, ma l’importante è dare il massimo ogni giorno. La partita di oggi è stata molto difficile, la Fiorentina è una squadra forte che ha meno punti di quelli che meriterebbe, era difficile portare a casa il risultato pieno, non ci siamo riusciti ed è comunque un punto che va bene”.

La Lazio è rimasta sempre sul pezzo.

“Credo che siamo sulla strada giusta, lo dico più guardando il lavoro in settimana che le partite. Ovviamente uno vorrebbe vincerle tutte, all’andata abbiamo concretizzato meglio, oggi meno, ma va bene così. Non dobbiamo perdere lo spirito di fare sempre quel qualcosa in più e i risultati alla fine arriveranno”.

Sei un portiere moderno.

“Io cerco di fare quello che mi viene richiesto, ho dei preparatori che mi preparato a tutto. Cerco sempre di aggiungere un tassello ogni giorno”. Lo riporta TMW

ITALIANO NON CI STA