Tuttosport, Provedel alla Fiorentina? Abile con i piedi, vale 4-5 milioni. Occhio alla Lazio

E se alla fine alla Fiorentina la spuntasse Ivan Provedel? Vero che con lo Spezia sta trattando (come ha spiegato qualche giorno fa il suo agente) il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 ed è finito pure nel mirino della Lazio, ma è altrettanto vero che il 28enne portiere – abile nell’impostazione con i piedi – ha già lavorato con Vincenzo Italiano e questo ovviamente faciliterebbe il suo inserimento a Firenze e nei meccanismi di gioco e difensivi della squadra viola. Senza contare la sua valutazione che al momento s’aggira sui 4-5 milioni.

Assai meno ad esempio rispetto a Guglielmo Vicario, 25 anni, appena riscattato dall’Empoli che per lui ha pretese (almeno un terzo di più) ritenute eccessive dalla Fiorentina che nel frattempo, sfumato Cragno per il quale il Monza si è fatto trovare più pronto e più disposto, è tornata a puntare i radar anche su Pierluigi Gollini, 27 anni, rientrato all’Atalanta dopo l’esperienza al Tottenham, un breve trascorso nelle giovanili della Fiorentina che, nel suo caso, valuterebbe perlopiù il prestito, formula che non trova concorde la società bergamasca. Mentre i rapporti affatto idilliaci col Torino sembrano stoppare eventuali avance per Vanja Milinkovic-Savic. Lo scrive Tuttosport.

