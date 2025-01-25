Provedel avverte i viola: "Siamo un'altra Lazio rispetto all'andata, vogliamo vendicare quella sconfitta"

Il portiere laziale ha commentato la vigilia della gara contro la Fiorentina di domani sera all'Olimpico di Roma

Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste in vista del match che vedrà di scena la Fiorentina all'Olimpico nella gara domenicale delle 20.45: "Siamo un'altra squadra perché siamo cresciuti tanto e siamo consapevoli di quanto siamo forti. Non siamo quelli dell'andata a Firenze dove comunque non abbiamo demeritato, ma dobbiamo rifarci. A Firenze abbiamo perso per due rigori e siamo stati sfortunati, ma ora abbiamo capito di più il mister e siamo pronti. Saremo un'altra Lazio e non abbiamo limiti."

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