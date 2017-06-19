Il Bologna offre 2 milioni per Ilicic, ma il procuratore vuole portarlo al Villareal

L'offerta dei rossoblù è molto lontana dalle richieste della Fiorentina, mentre una cessione in Spagna consentirebbe di monetizzare molto di più

Stando a quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica pare che il Bologna sia interessato a portarsi a casa Josip Ilicic, ormai destinato a lasciare la Fiorentina nel corso della sessione di mercato che ha appena aperto i battenti. Tuttavia l'offerta presentata dai rossoblù è ritenuta insufficiente dai viola, poiché i 2 milioni di euro offerti dal Bologna sono ben al di sotto della valutazione che la società gigliata fa del trequartista sloveno.

Contemporaneamente il sui procuratore, Fali Ramadani, sta conducendo una trattativa parallela con il Villareal, squadra che con molta probabilità potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore e quindi più consona alle richiesta della Viola.