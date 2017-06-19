Labaro Viola

Il Bologna offre 2 milioni per Ilicic, ma il procuratore vuole portarlo al Villareal

L'offerta dei rossoblù è molto lontana dalle richieste della Fiorentina, mentre una cessione in Spagna consentirebbe di monetizzare molto di più

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2017 13:14
Il Bologna offre 2 milioni per Ilicic, ma il procuratore vuole portarlo al Villareal - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Ilicic
Bologna
Villareal
Condividi

Stando a quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica pare che il Bologna sia interessato a portarsi a casa Josip Ilicic, ormai destinato a lasciare la Fiorentina nel corso della sessione di mercato che ha appena aperto i battenti. Tuttavia l'offerta presentata dai rossoblù è ritenuta insufficiente dai viola, poiché i 2 milioni di euro offerti dal Bologna sono ben al di sotto della valutazione che la società gigliata fa del trequartista sloveno.

Contemporaneamente il sui procuratore, Fali Ramadani, sta conducendo una trattativa parallela con il Villareal, squadra che con molta probabilità potrebbe mettere sul piatto una cifra superiore e quindi più consona alle richiesta della Viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok