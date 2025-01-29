Niente Fiorentina per Buchanan, che lascia comunque l'Inter: fatta per il suo trasferimento al Villareal

Buchanan lascia l'Inter e approda al Villareal. Il giocatore potrebbe sbloccare il trasferimento di Biraghi alla corte nerazzurra

Tajon Buchanan verso il Villarreal, ci siamo. Secondo quanto raccolto da TMW l'esterno canadese si trasferirà al club spagnolo in prestito con diritto di riscatto: 1 milione per il prestito fino al termine della stagione, 13 per l'eventuale riscatto. Il nome in pole per sostituirlo è quello di Nicola Zalewski della Roma: il giocatore preferirebbe i nerazzurri rispetto ad altre destinazioni (su tutte il Marsiglia), ma prima di trasferirsi deve rinnovare il contratto con i giallorossi, perché i nerazzurri vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto. L'alternativa all'esterno giallorosso è Cristiano Biraghi, ormai ex capitano della Fiorentina in uscita dal club viola. Lo rivela TMW.

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