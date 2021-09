Gasperini pensa sempre alla Fiorentina: “Sabato gli episodi arbitrali sono stati decisivi, oggi no”

Cosa pensa delle decisioni arbitrali? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Villarreal ha risposto così: “Sabato scorso mi sono sembrate decisive, oggi proprio no. Il pareggio ci sta, perché entrambe le squadre hanno avuto momenti favorevoli, abbiamo rischiato di perdere, il nostro portiere ha fatto due interventi straordinari. Giocata da tutti per vincere, noi l’abbiamo affrontata con le nostre armi”, ha detto. Lo riporta TMW

