Pedullà conferma: “Zaniolo e l’Atalanta, accelerata della trattativa con il Galatasaray”

Dopo l’anticipazione datata 9 Giugno Alfredo Pedullà torna su Nicolò Zaniolo e l’Atalanta confermando contatti serrati in corso. Il giocatore, che ricordiamo salterà gli Europei per infortunio, è tornato al Galatasaray per fine prestito dopo l’esperienza con l’Aston Villa che non gli ha dato troppa visibilità. Villareal e Fiorentina restano al momento defilate. Per il giocatore la possibilità di unirsi alla banda Gasperini per giocare la Champions potrebbe essere una soluzione ideale per fa ripartire una carriera interrotta di fatto dopo l’addio alla Roma.

Dalla Turchia scrivono: “Trabzonspor interessato ad ingaggiare Castrovilli a parametro zero”