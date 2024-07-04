Dalla Spagna, Prima offerta della Roma per Sorloth. L'attaccante del Villareal seguito anche dalla Fiorentina

Alex Sorloth è stato accostato alla Fiorentina in queste prime settimane di calciomercato ma ad oggi è la Roma a muovere i primi passi concreti verso l'attaccante norvegese

C'è un nuovo nome per l'attacco della Roma. Come riporta Matteo Moretto su Relevo, il club giallorosso è una delle società che ha mostrato interesse per Alex Sorloth, centravanti norvegese di proprietà del Villarreal. Al momento, però, l'offerta del club capitolino non soddisfa le richieste di quello spagnolo, che vorrebbe una cifra vicina alla clausola dell'attaccante che ammonta a 38 milioni di euro. Ma la trattativa è ancora in corso: la Roma sta lavorando per capire come migliorare la sua offerta, forte del fatto che il Villarreal dovrà cedere per sistemare i conti. Lo riporta SOS Fanta.

POCHI GIORNI ALL'INIZIO DEL RITIRO DELLA FIORENTINA. LE INFO SUL PARCHEGGIO PER I TIFOSI

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