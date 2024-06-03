Romano: "Villareal in pressing su Zaniolo. Vuole muoversi rapidamente per soffiarlo ai club italiani"
Il Villareal ci prova per Zaniolo. Il club spagnolo vuole muoversi rapidamente per cercare di battere la concorrenza delle italiane
Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, il Villarreal sta lavorando attivamente per ingaggiare uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina, nonché Nicolò Zaniolo. Seguiranno degli incontri, poiché il Villarreal vuole muoversi rapidamente per cercare di battere la concorrenza dei club italiani. L'ex centrocampista della Roma aveva però annunciato la sua volontà di tornare in Serie A dopo la parentesi deludente in Premier League all'Aston Villa, ma ogni scenario resta aperto.
CORRIERE FIORENTINO: “PALLADINO? REBUS AGENTI SUPERATO, INGAGGIO DA 1,5 MILIONI. ITALIANO RIFLETTE SULLA LAZIO”
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