Rodrigo Hernandez si allontana dalla Fiorentina, ha appena rinnovato con il Villareal fino al 2022

Rodrigo Hernandez, centrocampista classe ‘92, è ormai un dichiarato obiettivo di mercato della Fiorentina. Tuttavia la pista che porterebbe lo spagnolo a Firenze sembra essersi raffreddata nelle ultim...

Rodrigo Hernandez, centrocampista classe ‘92, è ormai un dichiarato obiettivo di mercato della Fiorentina. Tuttavia la pista che porterebbe lo spagnolo a Firenze sembra essersi raffreddata nelle ultime ore… Il motivo? Perché Hernandez, oltre ad essere seguito da molti altri club, ha appena rinnovato il contratto che lo lega al Villareal fino al 2022. Il precedente accordo, come si apprende da un comunicato diffuso sul sito ufficiale del club, sarebbe scaduto nel 2018.