Labaro Viola

Notizie Rodrigo Hernandez Fiorentina

Rodrigo Hernandez si allontana dalla Fiorentina, ha appena rinnovato con il Villareal fino al 2022

04 dicembre 2017 20:45

Nazione: niente rinnovo per Badelj, la Fiorentina accelera per Hernandez del Villareal. La trattativa...

04 dicembre 2017 08:47

Archivio

Esplora l'archivio di Rodrigo Hernandez

Sett. 49