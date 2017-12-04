Labaro Viola

Nazione: niente rinnovo per Badelj, la Fiorentina accelera per Hernandez del Villareal. La trattativa...

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie più precise anche sul rinnovo di Badelj. Difficile che possa esserci una fumata bianca a breve e di conseguenza la Fiorentina sta iniziando a prendere i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 08:47
Nazione: niente rinnovo per Badelj, la Fiorentina accelera per Hernandez del Villareal. La trattativa... -
Calciomercato
Rassegna Stampa
Badelj
Badelj Rinnovo
Rodrigo Hernandez
Condividi

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie più precise anche sul rinnovo di Badelj. Difficile che possa esserci una fumata bianca a breve e di conseguenza la Fiorentina sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di liberare il centrocampista tra un mese.

Da qui la notizia dell’accelerata nei confronti di Rodrigo Hernandez del Villarreal, in scadenza di contratto. Il giocatore è seguito da tempo da Corvino e i sondaggi dell’estate scorsa si starebbero trasformarndo in una vera e propria trattativa. Il primo contatto in questa direzione sarebbe arrivato una decina di giorni fa, ovvero subito dopo aver percepito difficoltà concrete nella direzione del rinnovo di Badelj. A riportarlo è La Nazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok