Nazione: niente rinnovo per Badelj, la Fiorentina accelera per Hernandez del Villareal. La trattativa...
Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie più precise anche sul rinnovo di Badelj. Difficile che possa esserci una fumata bianca a breve e di conseguenza la Fiorentina sta iniziando a prendere i...
Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie più precise anche sul rinnovo di Badelj. Difficile che possa esserci una fumata bianca a breve e di conseguenza la Fiorentina sta iniziando a prendere in considerazione la possibilità di liberare il centrocampista tra un mese.
Da qui la notizia dell’accelerata nei confronti di Rodrigo Hernandez del Villarreal, in scadenza di contratto. Il giocatore è seguito da tempo da Corvino e i sondaggi dell’estate scorsa si starebbero trasformarndo in una vera e propria trattativa. Il primo contatto in questa direzione sarebbe arrivato una decina di giorni fa, ovvero subito dopo aver percepito difficoltà concrete nella direzione del rinnovo di Badelj. A riportarlo è La Nazione.