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Notizie Badelj Rinnovo Fiorentina

Badelj: arriva la nuova e ultima proposta di rinnovo. Le opzioni in caso di rifiuto sono due...

18 dicembre 2017 09:21

Corriere dello Sport: Babacar punta allo svincolo nel 2019, Badelj con ogni probabilità si libererà a giugno...

15 dicembre 2017 09:07

La Fiorentina a Badelj: a gennaio non saranno prese in esame proposte di partenza. Adesso...

05 dicembre 2017 09:28

Nazione: niente rinnovo per Badelj, la Fiorentina accelera per Hernandez del Villareal. La trattativa...

04 dicembre 2017 08:47

Ultima chiamata per Badelj: il mese della verità. Anche se chi deve ritrovare l'identità è proprio il croato. Il motivo...

30 novembre 2017 09:05

Gazzetta: Badelj, proposto il rinnovo, ma nessuna risposta. Il piano B e la situazione ad oggi...

01 novembre 2017 08:53

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