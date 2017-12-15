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Corriere dello Sport: Babacar punta allo svincolo nel 2019, Badelj con ogni probabilità si libererà a giugno...

Il Corriere dello Sport si sofferma su Babacar e Badelj, due casi spinosi per il futuro. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Le voci parlano di un Baba interessato allo svincolo nel 2019:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2017 09:07
Corriere dello Sport: Babacar punta allo svincolo nel 2019, Badelj con ogni probabilità si libererà a giugno... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello Sport si sofferma su Babacar e Badelj, due casi spinosi per il futuro. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Le voci parlano di un Baba interessato allo svincolo nel 2019: ad oggi non ci sono i presupposti per trovare una nuova intesa. Capitolo Badelj diverso: il giocatore va in scadenza il prossimo giugno e con ogni probabilità si libererà a zero.

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