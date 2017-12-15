Corriere dello Sport: Babacar punta allo svincolo nel 2019, Badelj con ogni probabilità si libererà a giugno...

Il Corriere dello Sport si sofferma su Babacar e Badelj, due casi spinosi per il futuro. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Le voci parlano di un Baba interessato allo svincolo nel 2019:...

Il Corriere dello Sport si sofferma su Babacar e Badelj, due casi spinosi per il futuro. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Le voci parlano di un Baba interessato allo svincolo nel 2019: ad oggi non ci sono i presupposti per trovare una nuova intesa. Capitolo Badelj diverso: il giocatore va in scadenza il prossimo giugno e con ogni probabilità si libererà a zero.