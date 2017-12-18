Badelj: arriva la nuova e ultima proposta di rinnovo. Le opzioni in caso di rifiuto sono due...

Come scrive La Nazione, Milan Badelj sarà la priorità dei primi giorni di Gennaio nell’agenda di Pantaleo Corvino. Presto la nuova (e ultima) offerta di rinnovo. Poi, in caso di risposta negativa da p...

Come scrive La Nazione, Milan Badelj sarà la priorità dei primi giorni di Gennaio nell’agenda di Pantaleo Corvino. Presto la nuova (e ultima) offerta di rinnovo. Poi, in caso di risposta negativa da parte del croato, la Fiorentina deciderà come comportarsi. Si potrebbe anche decidere di arrivare insieme allo svincolo, ma Corvino non vuole scartare a priori l’opportunità di trattare Badelj con uno dei club che si sono già fatti avanti. Per l’ex Amburgo hanno bussato alla porta viola: Lazio, Roma e Milan.