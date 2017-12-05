La Fiorentina a Badelj: a gennaio non saranno prese in esame proposte di partenza. Adesso...

Sulle pagine de La Nazione si parla del momento di Milan Badelj. Difficile fare previsioni sui tempi dell’ipotetico rinnovo, di sicuro il giocatore ha rinviato tutto: sembra voler valutare le prospett...

Sulle pagine de La Nazione si parla del momento di Milan Badelj. Difficile fare previsioni sui tempi dell’ipotetico rinnovo, di sicuro il giocatore ha rinviato tutto: sembra voler valutare le prospettive viola dopo la grande smazzata di mercato che ha portato all’inizio di un nuovo ciclo. Difficile anche esporsi sul “sì” o sul “no”. Nel frattempo la Fiorentina gli ha fatto sapere che a gennaio non saranno prese in esame proposte di partenza. Badelj quindi resterà a Firenze almeno fino al termine del campionato, anche perché Pioli ha confermato la piena fiducia al giocatore.