Giuseppe Rossi, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, potrebbe presto tornare a calcare i campi da gioco di una squadra professionistica. Malaga Hoy lo accosta al Malaga: gli andalusi, attualmente 16esimi in Segunda Division, seconda serie, cercano un numero nove e l’ex viola è nella lista assieme al sempiterno Roque Santa Cruz e Sekou Gassama dell’Almeria. C’è già stato un contatto fra le parti, con Pepito che aveva dato priorità a una proposta del Villarreal. Tuttavia il giocatore, dopo essersi allenato col gruppo, non sarà ingaggiato dal submarino amarillo ed ecco quindi che il Malaga torna ad essere un’opportunità.

