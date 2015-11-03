Notizie Ex Fiorentina Fiorentina

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Saponara: "Mi alleno ma mi sento solo. Le mie giornate fra serie tv e musica.."
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Viviano: "Giocare con la maglia viola ed il mio nome scritto dietro mi rende orgoglioso. Quell'anno.."
17 marzo 2020 22:56
Oggi compie 52 anni Francesco "Ciccio" Baiano. Il compagno di gol ideale per Batistuta
24 febbraio 2020 13:59
Bojinov vicino al ritorno in Italia. L'ex viola ad un passo dalla firma col Pescara
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Ligue 1, Jovetic segna e porta al successo il Monaco. Il ritorno al gol del montenegrino
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Kurtic - Parma, trattativa ai dettagli. Lo sloveno evita così il ritorno al Franchi domenica?
07 gennaio 2020 15:05
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Ufficiale: Osvaldo è un nuovo calciatore del Banfield. Il comunicato del club argentino
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La Sampdoria si muove per Pjaca. L' ex viola finalmente recuperato. La situazione..
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Ex viola, Ramon Diaz è ufficialmente il nuovo tecnico del Club Libertad. I dettagli..
18 dicembre 2019 08:04
Chi se ne va da Firenze fallisce, anche Sousa esonerato in Cina
05 ottobre 2018 09:14
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