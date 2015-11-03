Notizie Ex Fiorentina Fiorentina

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Giuntoli non ha dubbi: "Vlahovic? Nico Gonzalez può sostituirlo ma è fuori da un mese"

02 novembre 2024 22:53

CT Slovenia su Ilicic: "A Firenze non era com'è oggi. A Bergamo è devastante.."

27 marzo 2020 16:19

Saponara: "Mi alleno ma mi sento solo. Le mie giornate fra serie tv e musica.."

25 marzo 2020 21:30

Viviano: "Giocare con la maglia viola ed il mio nome scritto dietro mi rende orgoglioso. Quell'anno.."

17 marzo 2020 22:56

Oggi compie 52 anni Francesco "Ciccio" Baiano. Il compagno di gol ideale per Batistuta

24 febbraio 2020 13:59

Bojinov vicino al ritorno in Italia. L'ex viola ad un passo dalla firma col Pescara

07 febbraio 2020 14:23

Ligue 1, Jovetic segna e porta al successo il Monaco. Il ritorno al gol del montenegrino

04 febbraio 2020 22:46

Ufficiale: Pjaca è un nuovo calciatore dell'Anderlecht. La formula

31 gennaio 2020 21:14

Ag. Pjaca: "Marko a gennaio andrà a giocare. C'è l'interesse della Lazio. Le altre.."

09 gennaio 2020 13:52

Kurtic - Parma, trattativa ai dettagli. Lo sloveno evita così il ritorno al Franchi domenica?

07 gennaio 2020 15:05

Tuttosport, La Juve a gennaio farà partire Pjaca in prestito. Cagliari in pole position..

05 gennaio 2020 19:40

Rossi di nuovo in campo? Contatti in corso col Malaga. I dettagli della trattativa

05 gennaio 2020 06:59

Ex viola, la triste parabola di Cerci. Tratta la rescissione con la Salernitana. I dettagli

05 gennaio 2020 06:46

Ufficiale: Osvaldo è un nuovo calciatore del Banfield. Il comunicato del club argentino

03 gennaio 2020 08:18

La Sampdoria si muove per Pjaca. L' ex viola finalmente recuperato. La situazione..

18 dicembre 2019 21:37

Ex viola, Ramon Diaz è ufficialmente il nuovo tecnico del Club Libertad. I dettagli..

18 dicembre 2019 08:04

Chi se ne va da Firenze fallisce, anche Sousa esonerato in Cina

05 ottobre 2018 09:14

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