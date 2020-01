L’ex giocatore della Fiorentina Marko Pjaca sarà ceduto per trovare il minutaggio necessario per il rilancio. Sono tante le pretendenti per l’attaccante croato: il discorso più avviato, riporta Tuttosport, sarebbe con il Cagliari ma anche il Parma avrebbe manifestato interesse per il giocatore con Verona, Genoa e Samp che resterebbero alla finestra. Nelle ultime ore si sarebbero poi aggiunte due nuove piste che portano all’Atalanta e alla Lazio.

TuttoMercatoWeb.com