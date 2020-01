Il quotidiano La Nuova Ferrara, sulle colonne dell’edizione odierna, torna a parlare di Jasmin Kurtic, centrocampista classe ’89 che tanto piace al Parma. Il quotidiano spiega che per oggi è atteso un incontro tra le due “anime” della società, il patron Francesco Colombarini e il presidente Walter Mattioli. Sul tavolo discorsi di bilancio che dovrebbero portare al via libera per la cessione del centrocampista sloveno per una cifra non inferiore ai quattro milioni, soldi che verranno poi reinvestiti su un attaccante.

Tutto sembra portare a una veloce definizione della cessione di Kurtic al Parma, che dovrebbe così diventare il primo rinforzo di questo calciomercato per la squadra di D’Aversa.

TuttoMercatoWeb.com