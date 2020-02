di Marco Collini

Oggi compie 52 anni Francesco “Ciccio” Baiano, cinque anni in viola fra il 92′ ed il 97′. Ha formato in quelle stagioni la coppia più prolifica insieme a Batigol. Arrivò dal Foggia dei miracoli messo su da Zeman, a Firenze seppe mettersi a servizio del cannoniere argentino. Il quale lo ripagava in ogni intervista, tessendo le lodi del minuto attaccante partenopeo. Diversi infortuni ne hanno rallentato l’ascesa in Nazionale, compreso quello in campionato in un Fiorentina-Atalanta, il quale gli fece saltare l’imminente ritorno di finale in coppa Italia(poi comunque vinto). Era presente in viola nei primi due trofei dell’era Cecchigoriana, coppa italia e Supercoppa Italiana.

Vanta uno score in viola di 119 presenze e 29 gol.

La redazione di Labaroviola.com gli augura i più sinceri auguri!