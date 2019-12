Marko Pjaca è pronto per tornare protagonista in campo e lasciarsi alle spalle le ultime annate negative per via di problemi fisici. L’attaccante croato adesso è completamente recuperato, da diverse settimane si allena a pieno ritmo alla Continassa ed è verosimilmente in attesa del mercato di gennaio per trovare collocazione in un contesto ideale che possa garantirgli di giocare con continuità. Secondo quanto appreso da TMW, tra le possibili destinazioni in Serie A ci sarebbe anche la Sampdoria, avversaria odierna, con la quale non c’è da escludere un possibile esordio stagionale in maglia bianconera. Pjaca scalpita, gennaio è alle porte: per i blucerchiati potrebbe essere una buona occasione per un primo contatto dal vivo.

TuttoMercatoWeb.com