Giuntoli non ha dubbi: "Vlahovic? Nico Gonzalez può sostituirlo ma è fuori da un mese"

Giuntoli parla dei due ex viola

Cristiano Giuntoli, nel pre partita di Udinese-Juventus, ha parlato di due ex Fiorentina ai microfoni di DAZN, ovvero di Dusan Vlahovic e di Nico Gonzalez: "Se c’è un calciatore che può sostituire Vlahovic? Secondo noi sì, ci sono altri ragazzi, in questo momento Nico Gonzalez è uno di questi, ma è fuori da un mese. Yildiz ci può giocare, quindi abbiamo delle alternative e pensiamo che anche Milik possa darci il suo contributo quando rientrerà”.

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