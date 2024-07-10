TMW annuncia: "Sondaggio del Villareal per Brescianini, su di lui anche Fiorentina, Atalanta e Lazio"

Secondo TMW, il Villareal ha fatto un sondaggio per Brescianini, recentemente accostato alla Fiorentina e non solo

Aumentano le pretendenti per acquistare le prestazioni sportive di Marco Brescianini, centrocampista tuttofare del Frosinone. Come riportato da TMW, il Villareal si è inserito nella corsa al classe 2000, effettuando un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Il prezzo del cartellino di Brescianini si aggira intorno ai 12 milioni di euro (più bonus), con il Milan che ha il 50% della futura rivendita. La concorrenza è molta, perché ci sono Atalanta, Fiorentina e Lazio sul giocatore, mentre non trovano conferma per ora le voci che vorrebbero anche il Napoli nella corsa.

La società più vicina all’acquisto del centrocampista è stata proprio la Fiorentina, che nelle scorse settimane aveva offerto 8 milioni di euro: la proposta, però, è stata rispedita subito al mittente da parte della società ciociara. Probabile che ci sarà un nuovo round di offerte dagli attori interessati, con una la possibilità che la cifra venga limata verso il basso - non di molto, intorno ai 10 milioni - per poi dare il via libera.

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